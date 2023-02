Lampertheim. Unbekannte haben am Freitag einen Zigarettenautomat in Lampertheim aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, öffneten die Täter einen Automaten gegen 17 Uhr in der Otto-Hahn-Straße mithilfe eines Schneidwerkzeuges. Die Unbekannten schnitten die Vorderseite auf und entnahmen Tabakware in bisher unbekannter Stückzahl. Am Zigarettenautomat entstand dabei ein Schaden von etwa 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/9440101 zu melden.