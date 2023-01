Unbekannte brechen tagsüber in Speyerer Wohnung ein

Speyer. Unbekannte Täter sind am Freitag tagsüber in eine Wohnung in Speyer eingebrochen und haben dort einen vierstelligen Betrag entwendet. Wie die Polizei berichtet, verschafften die Täter sich von 17.30 bis 20 Uhr Zutritt zu der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Stempel-Straße. Nachdem mehrere Versuche eine Tür aufzuhebeln scheiterten, schlugen die Täter eine Glasscheibe ein und öffneten die Tür. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schränke und entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von 3500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232 137 0 zu melden.

