Unbekannte brechen in Wertstoffhof ein – Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Unbekannte sind am Sonntag gegen 17.40 Uhr in den Wertstoffhof in der Wollstraße eingebrochen. Im Bürocontainer klauten sie laut Angaben der Polizei eine Geldkassette. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2200 Euro geschätzt. Trotz sofortiger Anfahrt mit starken Polizeikräften und intensiver Absuche konnten der oder die Täter nicht mehr festgestellt werden. Deshalb sucht die Polizei nun nach Zeugen. Diese sollen sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefon 0621 963-2222, melden.

