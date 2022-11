Unbekannte brechen in Pfarrhaus und Kirche in Heppenheim ein

Heppenheim. Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in das Pfarrhaus und die Kirche St. Peter in Heppenheim eingebrochen. Die Täter stiegen erst durch ein Fenster in das Pfarrhaus ein und entwendeten dort den Schlüssel der Kirche, wie die Polizei mitteilte.

Im Pfarrhaus stahlen die Unbekannten Münzgeld aus einer Blechdose. In der Kirche entwendeten sie mehrere vergoldete Leuchter sowie zwei Kirchenampeln. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer: 06252/ 7060.