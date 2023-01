Unbekannte brechen in Lorsch in Einfamilienhaus ein

Lorsch. Unbekannte sind in Lorsch in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Polizeiangaben zufolge hebelten die Täter Ende Dezember oder an den ersten Januartagen ein Fenster des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt. Auf der Suche nach potentieller Beute durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck.

Wie hoch der Schaden genau ist, muss noch ermittelt werden. Der Tatzeitraum lässt sich nicht genau eingrenzen. Die Polizei geht aber davon aus, dass es zwischen dem 22. Dezember und Dienstag, den 3. Januar passiert sein muss. Sachdienliche Hinweise können unter der Rufnummer 061426960 an die Polizei weitergegeben werden.