Unbekannte brechen in Integrierte Gesamtschule ein

Frankenthal. Unbekannte sind in die Integrierte Gesamtschule (IGS) im Ziegelhofweg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter zwischen 9.30 Uhr am Samstag und 8.50 Uhr am Sonntag die Haupteingangstür auf und gelangten so das Gebäude. In der Schule betraten sie mehrere Räume und brachen Schränke auf. Zum Diebesgut und der Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Aussage geben.

AdUnit urban-intext1

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06233/3130 oder 06237/9341100 zu wenden. Hinweise können auch per Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de geschickt werden.