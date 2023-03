Unbekannte brechen in Firmensitz von YouTube-Star Sally in Waghäusel ein

Waghäusel. Bislang unbekannte Täter sind in mehrere Unternehmen in Waghäusel-Wiesental eingebrochen – betroffen ist unter anderem der Firmensitz von YouTube-Star Sally (Saliha) Özcan. „Hallo ihr Lieben, wir wurden im Sallycon Valley ausgeraubt“, schreibt Özcan auf Instagram. „Wir sind alle unter Schock! Uns fehlen momentan die Worte.“ Nach Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe verschafften sich die Einbrecher zwischen Sonntagabend und frühem Montagmorgen Zutritt in drei Firmen in der Franz-Siegel-Straße sowie in der Albert-Einstein-Straße. Offenbar hebelten die Unbekannten mehrere Türen auf, durchtrennten Zäune mit elektrischen Werkzeugen und brachen Tresore auf.

Instagram-Video zeigt zerstörten Firmensitz

In einem Video auf ihrem Instagram-Profil „sallyswelt“ zeigt Özcan das Ausmaß des Einbruchs. Zu sehen sind weiße Fußspuren, ein verwüstetes Badezimmer, aufgebrochene Schränke und zerstörte Möbel. Laut Polizei wurden bei den Einbrüchen Bargeld sowie Elektrogeräte in noch unbekanntem Umfang entwendet. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Gegebenheit könne derzeit von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden, so die Polizei. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort. Beamte des Kriminalkommissariats haben die Ermittlungen übernommen.

Özcan entwickelte sich im Laufe der Jahre von einer Hobbybäckerin, die aus der heimischen Küche in Waghäusel ihre Rezepte vorstellt, zu einer der erfolgreichsten deutschen YouTuberinnen und zur Unternehmerin mit eigenem Onlineshop und einem Laden im Mannheimer Shoppingcenter Q6 Q7.