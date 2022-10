Unbekannte brechen in Eppelheimer Vereinsgaststätte ein

Eppelheim. Ein bislang Unbekannter hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt zur Vereinsgaststätte des Eppelheimer Tennis-Clubs in der Peter-Böhm-Straße verschafft. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd sucht jetzt Zeugen. Nach ersten Ermittlungen schoben der oder die Täter eine heruntergelassene Jalousie nach oben, schlugen anschließend das Fenster ein und gelangten so in die Räumlichkeiten.

Im Innern durchsuchte der Einbrecher mehrere Schränke und Schubladen und trat mehrere Türen zu angrenzenden Räumen ein. Letztlich flüchtete der Unbekannte mit Bargeld und Alkoholika. Der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/34180 zu melden.