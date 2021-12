Unbekannte brechen gewaltsam in Einfamilienhaus ein

Weinheim. In einem Einfamilienhaus in Weinheim ist eingebrochen worden. Der oder die unbekannten Täter durchsuchten in dem Haus sämtliche Räume, Schränke und Schubladen des Hauses, teilte die Polizei mit. Der Umfang der Beute und die Höhe des Sachschadens waren am Sonntagnachmittag noch unklar und sollen ermittelt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Tat hatte sich zwischen vergangenem Mittwoch und Samstag ereignet. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt über die Terrassentür des Hauses im Stadtteil Waid-Ofling. Dazu hatten die Täter den Rollladen in zwei Hälften geteilt und ein Loch in die Scheibe der Tür geschlagen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06201/1003-0entgegen.