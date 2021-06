Unbekannte besprühen Zaun des Stadthallen-Impfzentrums mit Farbe - Zeugen gesucht

Speyer. Unbekannte Täter haben mehrere Zaunelemente des Impfzentrums der Stadthalle mit blauer Farbe besprüht. Zudem wurden laut Polizei auch Gegenstände in der Nähe, darunter Mülleimer und Fahrräder, mit Farbe beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in einem höheren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die zu diesem Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen rund um die Stadthalle vorwiegend im dahinterliegenden Park wahrnahmen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Speyer unter Telefon 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp zu melden.