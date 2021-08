Unbekannte beschmieren Auto mit Farbe in Neckarsteinach - Zeugen gesucht

Neckarsteinach. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag ein weißes Auto mit schwarzer Farbe beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, war das Auto zum Tatzeitpunkt am Leerberg in Neckarsteinach abgestellt. Die Farbe wurde auf etwa 50 Zentimeter Länge quer über die Motorhaube geschmiert. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Wegen Sachbeschädigung wurde Anzeige erstattet und die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06272/9305-0 bei der Polizei zu melden.