Sandhausen. Unbekannte haben am Samstag zwischen 0 und 13 Uhr in Sandhausen zwei Wartekabinen an der Bushaltestelle am Sportzentrum in der Jahnstraße beschädigt. Nach Angaben der Polizei schlugen die Täter mehrere Scheiben ein und rissen Fahrplanhalterungen ab. Der Sachschaden liegt bei 20.000 Euro. Die Beamten konnten erste Spuren sichern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/57090 bei der Polizei zu melden.

