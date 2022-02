Unbekannte beschädigen mehr als 20 Autos

Weinheim. Unbekannte haben in Weinheim mindestens 26 Autos beschädigt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden an den geparkten Fahrzeugen Außenspiegel zerstört und insgesamt 27 Reifen zerstochen. Die Wagen standen im Multring, in der Gleiwitzer Straße, der Mierendorff-, Elser-, Friedrich-Vogler-, Klausing- und Anne-Frank-Straße sowie im Schloßhof. Die Taten ereigneten sich in der Zeit von Samstag, 29. Januar, 18 Uhr, bis Sonntag, 30. Januar, 8 Uhr. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der Vorfälle geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus.

In der Mierendorffstraße hatten Passanten am Sonntag gegen 2.30 Uhr zwei unbekannte männliche Personen beobachtet. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Barbarasteg.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Unbekannten oder zum Tathergang geben können, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefon 06203/10030, in Verbindung zu setzen