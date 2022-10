Klingenmünster. Unbekannte Täter haben am Freitag in der katholischen Kirche in Klingenmünster Reliquien beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, zerstörten die Täter diese zwischen 10.30 Uhr und 18 Uhr. Zudem stellten sie mehrere Kerzenständer und die Weihwasserschale um. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 entgegen.

