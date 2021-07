Unbekannte beschädigen gleich drei Autos

Frankenthal. In Frankenthal haben Unbekannte zwischen Samstag, 10. Juli, und Montag, 12. Juli, drei Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wurde beim ersten Auto in der Zeit von Samstag 19.00 Uhr und Sonntag 12.30 Uhr in der Gabelsberger Straße, Höhe Hausnummer 4, die linke Hintertür zerkratzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das in der Straße „Am Strandbad“ abgestellte zweite Auto wurde zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Montag, 8.00 Uhr, beschädigt. Die Täter haben hier alle vier Reifen zerstochen.

Der dritte Vorfall ereignete sich am Montag gegen 3.00 Uhr nachts. Der Besitzer des betroffenen Wagens konnte den Täter vom Balkon sehen und rief diesem zu. Daraufhin trat der Unbekannte die Flucht an. Bekannt ist nur, dass er dunkel gekleidet war.

Ob die Fälle zusammenhängen ist nicht klar. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06233/3130 bei der Polizeiinspektion Frankenthal zu melden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2