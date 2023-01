Unbekannte beschädigen Busse in Gaiberg - 80 000 Euro Schaden

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis. Unbekannte haben am Wochenende zwei Linienbusse in Gaiberg beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, verursachten die Täter einen Schaden von 80 000 Euro an den Bussen. Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag parkten die Busse auf einem Waldparkplatz, als die Täter Seitentüren aufhebelten, Fensterscheiben einschlugen und die Feuerlöscher entleerten.

Die Polizei ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06223 92540 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.