Unbekannte Autofahrerin nach Unfall mit einem Radfahrer in Speyer gesucht

Speyer. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen ist ein 12 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah eine unbekannte Autofahrerin gegen 7.40 Uhr beim rechts Abbiegen von der Goethestraße in die Dudenhofer Straße den querenden Jungen. Dieser fuhr in falscher Richtung auf dem Radweg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die unbekannte Autofahrerin erkundigte sich zunächst nach dem Wohlergehen des Jungen, verließ dann aber den Unfallort. Die unbekannte Fahrerin sowie Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 zu melden.