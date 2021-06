Unbekannte Autofahrerin bringt Radfahrerin mit Kind zu Fall

Bammental. Weil eine unbekannte Autofahrerin in Bammental die Vorfahrt missachtete, ist eine Radfahrerin mit ihrem Kind zu Fall gebracht worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, flüchtete die Autofahrerin in ihrem weißen Opel nach dem Unfall am Dienstagmorgen am Kreisverkehr in der Hauptstraße/Reilsheimer Straße . Die 24-Jahre alte Geschädigte war zuvor mit ihrem Kind nach einer starken Bremsung auf die Fahrbahn gestürzt, wobei sich die Frau leicht verletzte. Das Kind blieb unverletzt.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 bei der Polizei.