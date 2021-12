Unaufmerksamer Fahrer reißt Autotür auf – Radfahrerin verletzt sich schwer

Frankenthal. Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag ist eine 57 Jahre alte Radfahrerin in Frankenthal schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die 57-Jährige in Begleitung ihrer Tochter die Mörscher Straße in Fahrtrichtung Wormser Straße, als sie gegen 16 Uhr auf Höhe der Hausnummer fünf ein abgestelltes Auto passierten. Der Fahrer des Wagens öffnete die Fahrertür, ohne dabei die Radfahrerinnen zu beachten. Die 57-Jährige stieß gegen die Tür und fiel über diese auf die Straße. Nach einem kurzzeitigen Bewusstseinsverlust stellten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes schwere Verletzungen fest.

