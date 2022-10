Unachtsamkeit verursacht Verkehrsunfall auf der B 37 in Heidelberg

Heidelberg. Eine 27-Jährige ist am Montagmorgen einem Pkw bei einem Fahrstreifenwechsel auf der B 37 in Heidelberg aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, sorgte der Verkehrsunfall für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Nach dem Auffahrunfall unterhalb der Brücke des Kurpfalzrings kam der angefahrene Opel an einer Schutzplanke zum Stehen. Am

BMW der Unfallverursacherin sowie am Opel des 38-Jährigen entstand ein Sachschaden von mehr als 13 000 Euro. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und kamen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser. Der linke und der

rechte Fahrstreifen musste zum Zwecke der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und der anschließenden Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Es kam zu mehreren Kilometern Rückstau.

