Unachtsamkeit führt in Deidesheim zu schwerem Verkehrsunfall

Deidesheim. Bei einem Unfall in Deidesheim ist am Freitagmorgen eine Frau leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr die 31-Jährige die B 271 von Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung Deidesheim, als sie beim kurzzeitigen Bedienen des Autoradios von der Fahrbahn abkam und mit einer Schutzplanke kollidierte. Anschließend geriet sie auf den Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Baum, bevor das Fahrzeug im Straßengraben zum Stehen kam.

Durch das Unfallgeschehen wurde die 31-Jährige leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zudem befand sich im Unfallfahrzeug ein einjähriges Kind, das unverletzt blieb. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.