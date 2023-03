Unachtsamkeit auf Spielplatz wird zum Verhängnis - Wickeltasche voller Bargeld gestohlen

Haßloch. Bisher unbekannte Täter haben am Montag einem 37-jähriger Haßlocher eine größere Summe an Bargeld samt Wickeltasche entwendet. Nach Polizeiangaben war der Mann zwischen 16.30 und 17 Uhr zusammen mit seinen Kindern auf dem Spielplatz am Friedrich-Ebert-Platz in Haßloch. Dabei ließ der 37-Jährige für einen kurzen Moment den Kinderwagen mitsamt der Wickeltasche unbeaufsichtigt stehen.

Diesen Moment nutze ein bisher unbekannter Täter und entwendete dabei die Wickeltasche. In dieser befand sich unter anderem eine größere Summe an Bargeld. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der Telefonnummer 06324/9330 in Verbindung zu setzen.