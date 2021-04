Rhein-Neckar. Mehrere Unfälle haben am Dienstag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Schwere Verletzungen zog sich ein 51-jähriger Autofahrer zu, als er gegen 7 Uhr auf der A 5 in Richtung Frankfurt zwischen Ladenburg und Hirschberg auf ein anderes Auto auffuhr. Dessen Fahrer wurde leicht verletzt. Die A 5 musste in Richtung Frankfurt eineinhalb Stunden gesperrt werden, der Verkehr staute sich auf sechs Kilometer. Auf der B 36 rammte ein Lkw-Fahrer gegen 10.20 Uhr einen Streifenwagen, der einen Auffahrunfall absicherte.

Der Lkw-Fahrer musste ins Krankenhaus, die Polizisten befanden sich nicht in ihrem Wagen. Während der Unfallaufnahme ereignete sich ein dritter Auffahrunfall an dieser Stelle. Staus gab es auch im Bereich der L 598 kurz vor der Auffahrt zu B 535. Ein Autofahrer bemerkte zu spät, dass sein Vordermann in einen Seitenweg abbiegen wollte. Der Unfall hatte starke Auswirkungen auf den morgendlichen Berufsverkehr. Auf der A 6 und A 61 gab es fünf Unfälle wegen Eisplatten, die von Lastwagen herabgefallen waren. Die Eisplatten hatten eine Dicke von bis zu drei Zentimeter.