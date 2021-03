Frankenthal. Der Online-Händler Amazon wird voraussichtlich im kommenden Herbst ein neues Verteilzentrum in Frankenthal eröffnen. Dazu zieht das Unternehmen auf ein Grundstück im Norden von Frankenthal, das der Chemiekonzern BASF früher unter anderem als Materiallager nutzte. Amazon betreibt in Frankenthal bereits ein Logistikzentrum. Dies steht allerdings an ganz anderer Stelle, direkt neben Ludwigshafen-Ruchheim.

Das Logistikzentrum FRA 7 Amazon ist bereits mit seinem Logistikzentrum FRA 7 in Frankenthal vertreten. Die Abkürzung steht nicht etwa für „Frankenthal“, sondern den nächstgelegenen Flughafen Frankfurt. Eröffnet wurde das Zentrum im August 2018. Amazon hat rund 80 Millionen Euro in das Versandzentrum investiert. Mittlerweile arbeiten hier rund 1800 Festangestellte. Hinzu kommen saisonal mehrere Hundert Aushilfen. bjz

AdUnit urban-intext1

In dem neuen Verteilzentrum werden nach Angaben des Unternehmens Pakete aus verschiedenen Logistik- und Sortierzentren ankommen, die dann von externen Lieferanten abgeholt und an die Kunden zugestellt werden. Nach eigener Aussage schafft der Online-Händler rund 100 Arbeitsplätze auf dem knapp 17 000 Quadratmeter großen Grundstück. Für die Zustellung der Päckchen bei den Endkunden sorgen mehrere unabhängige Lieferpartner mit etwa 150 Fahrerinnen und Fahrern.

Die Stadt Frankenthal begrüßt die Entscheidung des Unternehmens, nach dem Logistikzentrum nun auch ein Verteilzentrum hier anzusiedeln. Vor allem freut sich Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) darüber, dass diesem Standort keine weiteren Grünflächen zum Opfer fallen, sondern ein bereits vorhandener Gewerbestandort neu genutzt wird. Die BASF hatte mit dem Umzug in das neue Zentrallager im Gewerbegebiet Im Römig – direkt neben dem Amazon-Logistikzentrum – den alten Standort aufgegeben. Den will der Onlineversender nun von Grund auf erneuern.

Das 1970 erbaute Gebäude soll kernsaniert werden. Als ausgesprochen günstig bewertet Hebich die Tatsache, dass das Grundstück nur wenige Meter von der Auffahrt zur A 6 liegt. Damit kommt der mit dem Zentrum zwangsläufig verbundene An- und Abfahrtsverkehr überhaupt nicht in die Innenstadt.

AdUnit urban-intext2

In Mannheim-Friedrichsfeld betreibt Amazon ebenfalls ein Verteilzentrum. Dies hatte bei Anwohnern und Gewerbetreibenden indessen schon für eine Menge Ärger gesorgt. Grund waren neben dem Verkehr die Transporter, die angrenzende Straßen zuparkten. Der Grund: Rund 40 Fahrer, die mit ihren eigenen Lieferwagen als selbstständige Fahrer für Amazon unterwegs sind, wohnen hier in einem größeren Gebäude. Für Frankenthal sei so etwas nicht zu befürchten, beruhigt ein Sprecher des Unternehmens. Parkprobleme werde es nicht geben. Auf dem Firmengelände gebe es Parkplätze für die Transportfahrzeuge in ausreichender Zahl.

Lokale Unternehmen

Bei den Lieferpartnern, die die Pakete an die Kunden zustellen, handele es sich um unabhängige, lokale mittelständische Unternehmen, die Arbeitsplätze für Tausende von Menschen schafften.

AdUnit urban-intext3

Immer wieder beherrschen allerdings miserable Arbeitsbedingungen gerade von Paketfahrern die Schlagzeilen. „Wir erwarten von unseren Lieferpartnern, dass sie ihren Angestellten exzellente Arbeitserfahrungen, Löhne und Zusatzleistungen anbieten. Wir verlangen von allen Lieferdienstpartnern, dass sie sich an die geltenden Gesetze und den Verhaltenskodex für Lieferanten von Amazon halten“, betont der Unternehmenssprecher. Faire Löhne sowie angemessene Arbeitszeiten und Vergütungen stünden bei diesem Kodex im Fokus.

AdUnit urban-intext4

Die überwiegende Mehrheit der Lieferpartner werde Vollzeitarbeitsplätze schaffen, die eine wettbewerbsfähige Vergütung böten. Im Durchschnitt erhielten die Fahrer der Auslieferdienste einen Stundenlohn von 11 Euro, wobei die Löhne je nach Region durchaus variieren könnten. „Wir auditieren unsere Lieferpartner regelmäßig. Wenn wir feststellen, dass etwas nicht stimmt, greifen wir durch“, so der Sprecher.

Mit der Struktur aus Logistik- und Verteilzentren strebt der Versandhändler eine Verbesserung der Lieferkette an. So sollen Kunden möglichst schnell in den Genuss ihrer bestellten Ware kommen.