  Umleitung nach Gleisbruch an Haltestelle „Alte Feuerwache“

Mannheim. Wegen eines Gleisbruchs an der Haltestelle „Alte Feuerwache“ ist die Strecke über die Kurpfalzbrücke teilweise gesperrt. Wie die RNV mitteilt, werden die Bahnen der Linien 1, 2, 3, 4 und 15 umgeleitet.

Die Linien 1 und 3 werden in Richtung Schönau und Sandhofen ab der Haltestelle „Abendakademie“ über Gewerkschaftshaus, Nationaltheater, Theresienkrankenhaus und Schafweide umgeleitet. Das gilt auch für die Linie 2 in Richtung Neckarstadt-West ab „Kurpfalzbrücke“. Alle drei Linien fahren die Haltestelle „Alte Feuerwache“ an Steig D am Nordende des Alten Meßplatzes an und fahren dann wieder auf ihrer regulären Strecke. Die Linien 4 und 15 werden in Richtung Bad Dürkheim und Hauptbahnhof ab der Haltestelle „Universitätsklinikum“ über Theresienkrankenhaus, Nationaltheater und Gewerkschaftshaus umgeleitet. Sie verkehren dann weiter auf ihrem regulären Linienweg. Die Haltestellen „Schafweide“ sowie „Alte Feuerwache“ werden ausgelassen. Die Gegenrichtungen sind laut RNV nicht betroffen.