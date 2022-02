Umgestürzter Baum verursacht zwei Verkehrsunfälle auf der B9

Germersheim. Auf der Bundesstraße 9 ist es am Sonntagnachmittag wegen eines umgestürzten Baumes in Höhe der Ausfahrt Germersheim-Mitte, zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Dabei wurde laut Polizeibericht eine Person leicht verletzt und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 16.500 Euro.

Um 13:50 Uhr befuhr ein 30-Jähriger die B9 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Etwa 150 Meter vor der Ausfahrt Germersheim-Mitte stürzte ein Baum aufgrund des starken Windes auf die Fahrbahn und landete direkt auf der Windschutzscheibe des Mannes. Er blieb unverletzt. Am Fahrzeug des 30-jährigen Mannes entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Da der Baum auf der Fahrbahn zum Liegen kam, musste die rechte Fahrspur gesperrt werden. Infolge kam es zu einem zweiten Unfall, bei dem eine 62-jährige Frau leicht verletzt wurde.