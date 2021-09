Umgekippter Traktor auf der L 506 bei Edesheim

Edesheim. Ein 59-jähriger Traktorfahrer ist am Samstagmorgen auf der L 506 von Rhodt in Richtung Edesheim von der Spur abgekommen. Wie die Polizei mitteilte, kippte der Traktor des Mannes gegen 10.10 Uhr in einer leichten Rechtskurve aufgrund von Unachtsamkeit um. Der 59-Jährige blieb hierbei unverletzt. Ein verständigtes Abschleppunternehmen konnte den Traktor wieder aufstellen, sodass dieser seine Fahrt fortsetzen konnte. Am Traktor entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1 000 Euro. Der Traktorfahrer wurde für seine Unachtsamkeit verwarnt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

