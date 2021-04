Weinheim/Mannheim. Nach einem Unfall am Freitagvormittag ist die A 5 am Autobahnkreuz Weinheim in Richtung Karlsruhe wieder frei gegeben. Davor war war sie wegen eines umgekippten Lkw-Anhängers für mehrere Stunden vollgesperrt gewesen. Der Fahrer des Lkw hatte das vor ihm bremsende Fahrzeug zu spät bemerkt und wich in Richtung Seitenstreifen aus. Der Anhänger kippte bei dem Manöver seitlich um und blockierte auch den rechten Fahrstreifen. Der Anhänger wurde durch einen Autokran wieder aufgerichtet. Der 32-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Durch die Sperrung der Autobahn entstand ein Rückstau von mehreren Kilometern. Der Verkehr wurde am Autobahnkreuz Weinheim über die A 569 in Richtung Mannheim umgeleitet.