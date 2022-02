Übungshandgranate in Bad Dürkheimer Weinberg gefunden

Bad Dürkheim. Am Donnerstagmittag ist bei Arbeiten in einem Weinberg in Bad Dürkheim eine Übungshandgranate gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 14 Uhr das Ordnungsamt über den Fund informiert, das wiederum den Kampfmittelräumdienst benachrichtigte. Es stellte sich heraus, dass von dem Gegenstand keine Gefahr ausgeht, da es sich um eine Übungshandgranate handelt. Eine Absperrung der Örtlichkeit war nicht notwendig.

Die Polizei rät beim Auffinden von solchen Gegenständen diese nicht in die Hand zu nehmen, Sicherheitsabstand zu halten und das zuständige Ordnungsamt oder die Polizei zu informieren.