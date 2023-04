Edenkoben. Die Bundeswehr übt vom Montag, 8. Mai, bis Freitag, 12. Mai, in der Pfalz. Darüber sei der Landkreis Südliche Weinstraße von der Bundeswehr in Kenntnis gesetzt worden, teilte die Verwaltung mit. Bei der Übung werden demnach etwa 25 Soldatinnen und Soldaten vorwiegend in den Verbandsgemeinden Edenkoben und Offenbach mit sechs Fahrzeugen im Einsatz sein. Zwischen Dienstag, 9. Mai, und Donnerstag, 11. Mai, soll zusätzlich auch ein Hubschrauber an der Übung beteiligt sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1