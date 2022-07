Üblicher Verkehr auf den Straßen Baden-Württembergs

Baden-Württemberg. Trotz der Sommerferien in allen Bundesländern außer Baden-Württemberg und Bayern ist es am Samstag auf den Straßen im Südwesten laut ADAC "verhältnismäßig ruhig" gewesen. Erwartungsgemäß schwoll das Verkehrsaufkommen im Verlauf des Vormittags an. Außergewöhnliche Staus gab es nach Angaben der Verkehrsleitzentrale des baden-württembergischen Innenministeriums aber nicht. Nirgendwo staute es sich auf zehn Kilometer oder mehr. Auf der Autobahn 8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart stockte der Verkehr auf einer Länge von bis zu acht Kilometern. Wegen Bauarbeiten ist die Fahrbahn hier auf einem Abschnitt auf eine Spur verengt.

Besonders staute es sich am Samstag in Hamburg, Niedersachsen und auf der Autobahn 8 in Bayern, wie ein Sprecher des ADAC sagte.