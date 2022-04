Rhein-Neckar. Am Freitag wird es in der Metropolregion wieder überwiegend freundlich und trocken. Nachmittags kommen vor allem in höheren Lagen auch Quellwolken auf. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 19 Grad. Dazu weht ein schwacher, aber böiger Nordostwind.

