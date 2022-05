Rhein-Neckar. Am Freitag wird es in der Metropolregion meist heiter und trocken. In höheren Lagen ist es teils wechselnd bewölkt. Dort kann es auch örtlich zu Schauern und Gewittern kommen. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 25 Grad.

