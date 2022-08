Überholmanöver auf L595 bei Schönbrunn gipfelt in körperlicher Auseinandersetzung

Schönbrunn. Ein Überholmanöver ist der Auslöser eines Streits am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr zwischen zwei Männern auf der L595 zwischen den Gemeinden Haag und Schönbrunn gewesen. Wie die Polizei mitteilt, überholte ein 69-jähriger Jeep-Fahrer eine bislang unbekannte Fahrerin in einem Mini-Cooper oder –Cabriolet mit männlichem Beifahrer.

In Höhe des In Höhe des "Hermann-Münz-Kreisverkehrs" stoppte der Jeep-Fahrer seinen Wagen und stellte die Mini-Fahrerin mit Mosbacher Kennzeichen (MOS-…) zur Rede. Dies endete in einem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem männlichen, ebenfalls unbekannten Beifahrer der Frau.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Tel. 06271/92100 zu melden.

