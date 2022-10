Überfall war erfunden

Wiesloch. Ein vermeintlicher Raubüberfall im September in Wiesloch hat sich im Nachhinein als Erfindung des angeblichen „Opfers“ herausgestellt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein 20-Jähriger angegeben, am 22. September in der Wieslocher Hauptstraße von vier Männern überfallen worden zu sein. Diese hätten ihn mit einem langen Messer bedroht und ihm mehrere Tausend Euro Bargeld gestohlen.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat den Überfall jetzt als Märchen entlarvt. Die Ermittlungen ergaben demnach, dass der junge Mann die Tat vorgetäuscht hatte, um das Bargeld für sich behalten zu können. Er hatte es zuvor als Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes anvertraut bekommen, um es zur Bank zu bringen. Der 20-Jährige habe die Tat inzwischen gestanden, teilte die Polizei mit. Als Tatmotiv habe der Mann Geldprobleme genannt.

Einen Großteil der vermeintlichen Tatbeute konnten die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zwischenzeitlich sicherstellen. pol/agö