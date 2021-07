Überfall auf Tankstelle in Worms - Polizei sucht Zeugen

Worms. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in Worms eine Tankstelle überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, betrat ein Unbekannter um 0.03 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Schönauer Straße und bedrohte den 22-jährigen Mitarbeiter mit einer silbernen Handfeuerwaffe. Zunächst forderte er die Herausgabe von Geld, bediente sich dann aber eigenständig mit einem Griff in die Kasse. Weiter entnahm er noch diverse Zigarettenpackungen und verstaute seine Beute in einer shopeigenen Bäckereitüte. Im Anschluss ergriff der Kriminelle zu Fuß die Flucht in Richtung Willy-Brandt-Ring.

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt und etwa 1,8 Meter groß. Bei dem Überfall trug er eine schwarze Schildmütze (Basecap), eine blaue OP-Maske und weiße Handschuhe. Zudem hat er einen auffällig orangefarbenen Pullover mit passender Jogginghose (jeweils mit einem dunklen Streifen an Armen und Beinen) der Marke Nike und schwarze Nike-Sportschuhe getragen.

Zeugen werden gebeten sich unter Rufnummer 06241/8520 bei der Polizei zu melden.