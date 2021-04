Schriesheim. Am Montag hat ein unbekannter Mann gegen 22.30 Uhr eine Tankstelle in der Römerstraße in Schriesheim überfallen. Hierbei bedrohte er eine Angestellte mit einem Messer und erbeutete Bargeld in noch unbekannter Höhe, so die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter mit über zehn Streifenwagenbesatzungen verlief bislang ohne Ergebnis.

AdUnit urban-intext1

Nach Aussagen der Polizei ist der Täter etwa 1,70 Meter groß. Er war zum Zeitpunkt des Überfalls schwarz gekleidet und trug einen Parka mit Kapuze.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter den Telefonnummern 0621/1744444 oder 06203/61301 in Verbindung zu setzen.