Überfall auf Postbankfiliale - Täter flüchtet

Bad Dürkheim. Ein mit Mund-Nasen-Schutz maskierter Bankräuber hat in Bad Dürkheim eine Postbankfiliale überfallen und ist anschließend mit der Beute geflüchtet. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, hatte der Mann am Morgen eine Angestellte vor dem Gebäude abgepasst und sie gezwungen, den Tresorraum zu öffnen. Daraus habe der Mann Münzgeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Anschließend habe er die Frau in den Tresorraum eingeschlossen und sei geflüchtet. Die Angestellte erlitt den Angaben zufolge einen Schock und wurde medizinisch versorgt.

Der Bankräuber soll etwa 1,90 Meter groß und von dicklicher Statur sein. Er soll eine rote Jacke, eine blaue Hose, blaue Maske und schwarze Handschuhe getragen haben. Er soll außerdem eine beigefarbene Umhängetasche dabei gehabt haben. Die Polizei fahndet nach dem Täter und sucht Zeugen.