Überfall auf Lampertheimer Spielothek - Täter flüchtig

Lampertheim. Ein unbekannter Mann hat in den frühen Morgenstunden am Dienstag eine Spielothek in Lampertheim überfallen und mehrere Hundert Euro geklaut. Zu der Zeit waren in der Spielhalle in der Ernst-Ludwig-Straße keine Gäste anwesend, nur eine 40-jährige Angestellte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie reinigte gerade die Geschäftsstelle, als der Täter sie mit einem Messer aufforderte, ihm Geld aus einem Geldwechselautomaten zu geben. Dabei handelte es sich um einen Automaten, der Geld in Spielgeld wechselt. Die Frau folgte seinen Anweisungen und der Täter flüchtete mit mehreren Hundert Euro. Die Frau wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Die Fahndung blieb bisher erfolglos, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch die Angestellte wird der Mann wie folgt beschrieben: 1,80 Meter groß und etwa 30 Jahre alt. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Auf dem Kopf trug der zudem eine Wollmütze. Hinweise an die Polizei unter 06252/7060.