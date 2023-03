Überfall auf Heidelberger Tankstelle - Zeugen gesucht

Heidelberg. Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochabend kurz vor Mitternacht eine Tankstelle in der Bergheimer Straße in Heidelberg überfallen. Wie die Polizei mitteilte, erbeutete der Täter bei dem Überfall mehrere hundert Euro.

Der Täter, welcher den Kassierer der Tankstelle mit einem Messer bedrohte, wird folgendermaßen beschrieben: Männlich, circa 1.70 Meter groß, schlank, 25 - 30 Jahre alt, dunkel gekleidet, war maskiert, und trug eine Sonnenbrille sowie schwarze Stoffhandschuhe.

Nachdem er das Geld erbeutet hatte, flüchtete der Täter in Richtung Bismarckplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, insbesondere Kunden der Tankstelle, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174 4444 bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.