Überfälle in Südhessen: DNA-Spuren überführen Serienverbrecher aus Heppenheim

Südhessen. Zunächst hat er drei Tankstellen und einen Handyladen in Südhessen überfallen - bei dem Versuch einen Geldautomaten zu sprengen, kam die Polizei einem 21 Jahre alten Serienverbrecher aus Heppenheim schließlich entscheidend auf die Spur. Grund dafür waren nach Angaben der Ermittler und Ermittlerinnen vom Freitag an den Tatorten zurückgelassene DNA-Spuren des Beschuldigten. Mittlerweile befindet er sich in Untersuchungshaft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erstmals fiel der 21-Jährige im Herbst 2020 auf. Anfang September hatte er jeweils eine Tankstelle in Lampertheim und Lorsch überfallen, Mitte November einer weitere in Heppenheim. Bei seinen Taten bedrohte der die Angestellten jeweils mit einem Messer. Insgesamt machte er eine Beute von 1.300 Euro. „Schnell waren sich die Ermittler nach Einsicht der Überwachungskameras und der Zeugenaussagen sicher, dass es immer um denselben Täter handeln musste“, berichtete die Polizei. Die DNA-Spuren stellten die Beamtinnen und Beamten nach dem dritten Überfall sicher, als der 21-Jährige Kleidung in der Nähe des Tatorts zurückgelassen hatte. Zugeordnet werden konnten die DNA-Spuren aber zunächst niemanden.

Das änderte sich auch nicht nach einem Einbruch in einen Handyladen in Bensheim im Dezember 2020, als die DNA-Spuren erneut auftauchten. Hierbei erbeutete der 21-Jährige mit zwei weiteren Tatverdächtigen rund 30 Smartphones im Wert von etwa 10.000 Euro. Die zwei weiteren an dem Einbruch beteiligten Personen wurden von der Polizei im Rahmen einer Fahndung geschnappt, der 21-Jährige aber blieb bis dahin unbekannt.

Entscheidende Hinweise im Februrar 2021

Im Februar 2021 dann ein erster Durchbruch. Nachdem mit einem Mietwagen eine Verkehrsunfallflucht in Bensheim begangen wurde, gewannen die Ermittlerinnen und Ermittler erste Hinweise auf die Identität des bis dahin unbekannten Spurenverursachers. Endgültig kamen sie dem 21-Jährigen dann am 25. Februar auf die Schliche, als mehrere Männer festgenommen wurden, die im Verdacht stehen, in Lauterbach im Vogelsbergkreis einen Geldautomaten zu sprengen. Am Lenkrad des Fluchtwagens sicherten die Beamtinnen und Beamten erneut eine DNA-Spur, die schließlich dem 21-Jährigen zugeordnet werden konnte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Heppenheimer war bis zu diesem Zeitpunkt noch nie polizeilich in Erscheinung getreten. Mit Mittätern soll er schon seit längerer Zeit Straftaten begangen haben. Die Tankstellenüberfälle in Lampertheim, Losch und Heppenheim soll er nach Angaben der Polizei jedoch allein begangen haben.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main erwirkte beim zuständigen Ermittlungsrichter schließlich einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 21-Jährigen. Bereits im Oktober 2021 wurde er festgenommen. Nun wartet er auf sein Gerichtsverfahren.