Über zwanzig Fahrzeuge und zwanzig Gräber in Mutterstadt beschädigt - Täter gesucht

Mutterstadt. Über zwanzig Fahrzeuge sind in Mutterstadt im Zeitraum von Donnerstagnachmittag auf Freitagmorgen beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden an 23 Fahrzeugen Reifen platt gestochen und Außenspiegel beschädigt. Diese standen im Pfalzring, im Speyerer Weg, in der Römerstraße, Ginsterstraße und der Keltenstraße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bislang unbekannte Täter schlugen außerdem die Glaseinfassung des Friedhofgebäudes im Pfalzring ein und demolierten Grablichter an etwa zwanzig Gräbern.

Zeugen der Sachbeschädigungsserie werden gebeten, Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06235 /495-0 abzugeben.