Über Rot und durch Bahnschranke: Polizei stellt Taxifahrer

Grünstadt. Ein Taxi-Fahrer in Grünstadt hat sich am Montag zu früh gefreut, mit einem riskanten Überholmanöver durchzukommen. Gegen sieben Uhr fuhr der 27-Jährige auf der Kirchheimer Straße stadteinwärts. Am Bahnübergang hielt ein Fahrzeug an der roten Ampel. Der Taxi-Fahrer entschied sich jedoch, noch unter der sich schließenden Bahnschranke durch zu fahren und überholte das Auto. Hinter dem Taxi fuhr ein Polizeibeamter auf dem Weg zum Dienst, der das Überholmanöver über die rote Ampel beobachtete. An einer Tankstelle stellte der Beamte den Taxifahrer, der sich nun einem Ordnungswidrigkeitsverfahren verantworten muss.

