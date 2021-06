Über die Straße gerannt - Elfjährige von Auto erfasst und schwer verletzt

Speyer. Bei einem Verkehrsunfall in Speyer ist am Freitagmittag ein elfjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer entlang der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Innenstadt, als zwei Kinder hinter einem entgegenkommenden Bus über die Straße rannten. Trotz Vollbremsung erfasste der Fahrer das elfjährige Mädchen. Es erlitt laut Polizei schwere, nicht lebensbedrohliche Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das andere Kind sei nicht verletzt worden.

