Über die Straße gerannt - 11-Jährige von Auto erfasst und schwer verletzt

Speyer. Bei einem Verkehrsunfall in Speyer ist am Freitagmittag ein 11-jähriges Mädchen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer entlang der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Innenstadt, als zwei Kinder hinter einem entgegenkommenden Bus über die Straße rannten. Trotz Vollbremsung erfasste der Fahrer das 11-jährige Mädchen. Es erlitt laut Polizei schwere, nicht lebensbedrohliche Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das andere Kind sei nicht verletzt worden.

