Über 500 Geflüchtete aus Ukraine im Rhein-Neckar-Kreis aufgenommen

Rhein-Neckar-Kreis. Über 500 Geflüchtete aus der Ukraine sind in den Kreissporthallen Weinheim und Schwetzingen sowie in Gemeinschaftsunterkünften des Kreises in vorläufiger Unterbringung. Wie das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis am Sonntag mitteilte, bauten haupt- und ehrenamtliche Helfende am Donnerstag und Freitag in Weinheim rund 250 und in Schwetzingen 200 Betten und Spinde auf. Nach Aussage von Landrat Stefan Dallinger werde intensiv nach alternativen Unterbringungsmöglichkeiten gesucht, um die Menschen schnellstmöglich in die Anschlussunterbringung in den Kommunen zu vermitteln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Busse brachten jeweils 200 Geflüchtete aus dem Ankunftszentrum in Heidelberg samstags nach Schwetzingen und sonntags nach Weinheim zu der jeweiligen Kreissporthalle. Weitere 140 Personen aus der Ukraine haben in Gemeinschaftsunterkünften Obdach gefunden.