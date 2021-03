Über 160 Stundenkilometer - Autofahrer flüchtet vor Kontrolle der nächtlichen Ausgangsperre

Speyer. Ein Autofahrer ist vor einer Kontrolle der nächtlichen Ausgangssperre in Speyer geflüchtet. Wie die Polizei am Sonntag angab, hatte der SUV-Fahrer am Samstag gegen 22.30 Uhr zunächst die Anhaltezeichen der Beamten an der Kontrollstelle in der Wormser Straße in Harthausen missachtet. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, brach diese aber wegen der hohen Geschwindigkeiten von weit mehr als 160 Stundenkilometern ab. Nur zufällig hätten die Beamten den 42 Jahre alten Fahrer später doch noch ermitteln können, hieß es seitens der Behörde weiter.

Während der Verfolgungsfahrt beschädigte der Beschuldigte zwei parkende Autos. Als Hintergrund der Tat vermutete die Polizei die fehlende Fahrerlaubnis sowie den Konsum und Besitz von Betäubungsmitteln. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille.