Tunnelbrand auf der Bahnstrecke zwischen Weinheim und Fürth

Weinheim. In der Nacht zu Samstag ist aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer in einem 85 Meter langen Tunnel auf der Bahnstrecke zwischen Weinheim und Fürth ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, meldete ein Autofahrer, der die Birkenauer Talstraße befuhr, einen Feuerschein im Bahntunnel. Daher rückte die Weinheimer Brandschützer an und konnten in der Tunnelmitte einen Brand lokalisieren.

Obwohl die Strecke zu dieser Zeit nicht genutzt wird, bestätigte die Bahn, auch zur Eigensicherung der Einsatzkräfte, die Sperrung der Bahnstrecke. Ein Trupp unter Atemschutz hatte den Kleinbrand in dem Tunnel schnell unter Kontrolle.

Während der Löscharbeiten wurde die Birkenauer Talstraße halbseitig gesperrt. Durch den starken Schnellfall wurden die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt erschwert. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Bundespolizei übernommen. Nachdem der Brand gelöscht war, konnte der Einsatz nach einer Stunde beendet und die Straßensperrung aufgehoben werden.