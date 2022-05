Tunnel nach Karambolage gesperrt

Rhein-Neckar. Zu mitunter schweren, teils sogar tödlichen Autounfällen ist es am Wochenende in der gesamten Rhein-Neckar-Region gekommen. Den traurigsten Ausgang hatte ein Crash auf der Autobahn 65 nahe dem südpfälzischen Kandel (Kreis Germersheim). Dort wurde am Samstagabend eine 84-jährige Frau getötet. Sie war mit ihrem Auto an der Anschlussstelle Kandel-Süd in falscher Richtung auf die Autobahn gefahren, wie die Polizei am Sonntag in Wörth mitteilte. Dort stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dabei erlitt die Frau tödliche Verletzungen, die Fahrerin des anderen Wagens kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ihr Zustand sei stabil, teilte die Polizei mit. Die A 65 war bis zum frühen Sonntagmorgen voll gesperrt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Gesperrt werden musste am Sonntagnachmittag auch der Saukopftunnel zwischen Weinheim und Nieder-Liebersbach. Dort sind mehrere Personen bei einem Unfall verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr waren auf der B 38 vier Fahrzeuge in eine Karambolage verwickelt. Aus bisher ungeklärter Ursache war es gegen 13.45 Uhr nach rund 200 Metern hinter dem Westportal im Tunnel zum Zusammenstoß gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wurden bei dem Unfall mehrere Personen verletzt, jedoch nicht schwer oder lebensgefährlich. Aufgrund der unklaren Einsatzlage kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Aufräumarbeiten dauerten den ganzen Tag. Der Tunnel war erst am Abend wieder befahrbar. sal