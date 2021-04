TÜV-Plakette gefälscht

Ludwigshafen. Manipulierte Papiere, gestohlene Kennzeichen – die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim hatten es am Freitag mit verschiedenen Tricksereien zu tun. So stoppten die Fahnder auf der A 61 am frühen Morgen einen Mercedes mit einer gefälschten TÜV-Plakette.

Laut Plakette und Eintragung im Fahrzeugschein sollte der nächste Hauptuntersuchungstermin im Juni 2021 anstehen. Bei der Überprüfung wurde jedoch festgestellt, dass der Wagen letztmals 2015 beim TÜV vorgeführt worden war. Bei weiteren Nachforschungen stellten die Beamten fest, dass sowohl der Stempel im Fahrzeugschein als auch die Plakette auf dem amtlichen Kennzeichen gefälscht waren. Gegen den 49-jährigen Fahrer sei ein Verfahren eingeleitet worden.

Zuvor hatte ein junger Mann die Beamten alarmiert, weil er auf der A 65 in der Ausfahrt Dannstadt ein geparktes Auto „gefunden“ habe. Den Beamten sei im Gespräch schnell klar geworden, dass der 21-Jährige den Wagen selbst dorthin gefahren hatte. Allerdings besitzt er keinen Führerschein und die Kennzeichen waren vor einigen Wochen in Neustadt gestohlen worden. sin